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¡Se despide una fuerte! Valery Carranza queda eliminada de la novena temporada de Exatlón México y conmueve con su mensaje

Una despedida llena de fuerza y emoción. Valery Carranza se va de Exatlón México.

Valery Carranza se convirtió en la eliminada de la semana 30 de Exatlón México, dejando un emotivo mensaje tras su salida. La atleta destacó su evolución durante la temporada, recordando su lesión en el codo como su mayor reto. Agradeció a al Equipo Azul y motivó a sus seguidores a creer en sí mismos y perseguir sus sueños.

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