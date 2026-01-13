Exatlón México | El detalle que podría cambiarlo todo: Las uñas que inquietan al Equipo Rojo
Un cambio comienza a generar conversación dentro del circuito. Mientras El Equipo Rojo analiza con cautela cada tiro, el equipo Azul celebra una ventaja que no solo se refleja en el marcador, sino también en el ánimo colectivo.
Durante la competencia, los Azules dejaron claro que los Rojos estarán muy atentos a los tiros de Alejandro tras el reciente cambio en sus uñas, conscientes de que cualquier detalle puede marcar diferencia, mientras del otro lado el Equipo Azul celebró la ventaja obtenida y el nuevo estilo que terminó por elevar aún más los ánimos y la confianza dentro del equipo.