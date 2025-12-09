Video | Dana comparte la carrera que la motivó en la competencia y eliminó a Edna de la novena temporada de Exatlón México

Es claro que Exatlón México es un reto de todos los días, pero sin duda alguna existen momentos clave que marcan a cada temporada, y este pasado 7 de diciembre del 2025 fue uno de ellos, cuando Edna se convirtió en la primera atleta del Equipo Rojo en ser eliminada de la novena temporada a manos de Dana, quien recientemente encendió de nuevo la llama al compartir desde su perfil personal de Instagram la carrera que le dio la esperada victoria.

Dentro de la publicación se puede leer: “El mayor riesgo es no asumir ningún riesgo”. Mensaje que acompaña el video de la carrera. Dentro de la publicación se puede observar un momento lleno de mucha pasión, velocidad y concentración, aspectos que definen a dos atletas de alto rendimiento que lo dieron todo para permanecer una semana más dentro de Exatlón México.

Una eliminación contundente que aún resuena

A pesar de la triste salida de Edna de la novena temporada en la semana 10, tanto ella como los fans del programa reconocieron la sólida presentación que tuvo Dana en el cierre del circuito. Para los fans de Exatlón México , su carrera no solo le dio la victoria sobre Edna, sino que puso en evidencia el punto exacto en que su historia dentro de la competencia dio un giro, colocándola como una de las atletas más fuertes del Equipo Azul.

La salida de Edna sigue doliendo en el equipo rojo

Sin duda, la salida de Edna significó un fuerte golpe para El Equipo Rojo, ya que, en palabras de los mismos atletas, la atleta era más que una compañera, era un pilar de la escuadra y, más que eso, una amiga de todos dentro del equipo. Su salida del programa no solo dejó un hueco dentro de la dinámica de la escuadra , sino también dentro del corazón de todos ellos.

Mensaje motivacional para la familia azul de Exatlón México

Para los fans de la escuadra azul del reality deportivo más demandante de México, la publicación de Dana es mucho más que una celebración de fuerza; es el acto de reafirmar su lugar dentro de la novena temporada. Para algunos otros, incluso el post puede ser una declaración de guerra firmada en contra del Equipo Rojo.

Dana sigue consolidándose en la temporada

Lo único cierto es que Dana con esta publicación reafirmó su presencia dentro de la novena temporada, posicionándose como una de las atletas más fuertes no solo del Equipo Azul, sino de toda la temporada.