Fotos | “Bronceado Exatlónico”: Mau Wow reaparece con fotos sensuales tras su eliminación del Exatlón México

Ya han pasado algunas semanas desde que Mau “Wow” tuvo que abandonar la novena temporada de Exatlón México, pero su fandom sigue incendiando las redes sociales; esta vez no fue por una carrera, un circuito, un récord o una polémica, sino por una serie de fotografías en las que el atleta presume su “bronceado exatlónico”.

Esta noticia sorprendió no solo a los seguidores del atleta, sino también a todos los fans del reality deportivo más demandante de México, quienes ya comienzan a preguntarse cuándo es que verán de nueva cuenta a Mau en los circuitos.

Un bronceado que delata semanas de competencia

Desde su perfil personal, Mau “Wow” compartió una serie de fotografías en donde se le puede observar con un bronceado intenso y sobre todo con un físico envidiable, lo que evidencia el paso de los días dentro de los circuitos de Exatlón México . Dentro del post colocado en Instagram, además se puede observar a Mau, dentro de un ambiente relajado, despreocupado y disfrutando de su regreso a la vida fuera de la presión de la competencia.

Fans especulan: ¿Regresó, proyectos o solo nostalgia?

Como era de esperarse, para los fans de la comunidad de Exatlón México, el ver a Mau con su “bronceado exatlónico” es la gran afirmación que necesitaban para señalar que, aunque breve, su participación dentro de la novena temporada fue espectacular y que esperan verlo en las siguientes entregas del reality deportivo más demandante de todo México.

La nostalgia que deja cada eliminación dentro de Exatlón México

A pesar de que las fotografías se concentran sobre todo en la figura de Mau, su presencia dentro de la novena temporada sigue afectando, pues muchos recuerdan su salida y cómo es que la rutina de su equipo se vio afectada.

Mau Wow, más vigente que nunca

Lo cierto es que, a pesar de que Mau “Wow” ya no se encuentra dentro de la novena temporada de Exatlón México, sus seguidores siguen apoyándolo en cada paso de su vida, demostrando que su carisma y pasión por la vida siguen más vigentes que nunca.