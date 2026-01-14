inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | “Nada es para siempre”: Samanta vuelve decidido a conquistar La Villa 360

Regresar no siempre estaba en los planes, pero el tiempo, la experiencia y las derrotas también forman campeones. Hoy, esta segunda oportunidad se vive con otra mentalidad y un solo objetivo en mente: ganar La Villa 360.

Exatlón México

Tras recordar que el año pasado no imaginaba volver a Exatlón México, Samanta confesó que el tiempo y la adaptación lo llevaron a aceptar esta segunda oportunidad con una mentalidad distinta, reconociendo que nada es permanente dentro de la competencia y que su objetivo ahora es entrenar sin pausa para llegar del otro lado y conquistar La Villa 360.

