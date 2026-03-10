Ella Bucio reaparece tras Exatlón México: Rompe el silencio y revela cómo es su vida fuera de los circuitos

Luego de varias semanas dentro de la competencia, Ella Bucio volvió a aparecer en redes sociales tras su triste salida de Exatlón México. Desde su perfil personal compartió algunos detalles sobre la manera en que ha comenzado a retomar su vida fuera de los circuitos y de un encierro de casi medio año.

La atleta y especialista en parkour, a lo largo de las contiendas, supo ganarse el cariño del público, no solo por su talento y velocidad, sino también por su fuerza y carisma. Ella, desde su cuenta personal, confirmó que ya se encuentra en la Ciudad de México y dejó en claro que poco a poco comienza a transformar su rutina.

En una primera historia, ella también dejó en claro un punto importante para todos sus fans. “Ya tengo de nuevo mis redes sociales”, mensaje con el que da a entender que a lo largo de la novena temporada la atleta no mantenía el control de su universo digital.

“Ya estoy en casa”: Ella Bucio reaparece en redes tras salir de Exatlón México

Ella Bucio confirma que ya está de regreso en la Ciudad de México

Durante las últimas horas de Ella dentro de Exatlón México y frente a cámara, la atleta compartió que, a pesar de la tristeza que sentía al despedirse de Humberto, este debería estar bien y contento porque, al final, Ella podría cumplir algunos de los planes que siempre platicaron dentro del encierro.

Su regreso a la Ciudad de México, para el inicio de una nueva etapa dentro de la vida de la atleta, quien dejó en claro que ahora tendría la oportunidad de prepararse por si existe la posibilidad de que el llamado de Exatlón México toque de nuevo a su puerta.

Retoma sus redes sociales y comienza a reorganizar su vida

Para los fans de la ex atleta del Equipo Rojo, el saber que ya cuenta de nuevo con el control de sus redes sociales es más que un simple anuncio, pues con esto da a entender que su vida fuera del programa se encuentra más activa que nunca.

Dentro de la corta historia Ella, saluda a sus seguidores y señala que ha comenzado a retomar proyectos y enfocar su mira hacia un futuro marcado por el deporte y la disciplina.

Ella Bucio comparte momentos con amigos del parkour

La historia de Ella para sus fans no es la única que se comparte, pues también publicó algunas otras en las que se le puede ver junto a compañeros y colegas pasando un agradable momento.

Para los fans del reality deportivo más demandante de todo México, la duda sobre si es que veremos a Ella en la siguiente temporada, crece, pues para muchos la ex deportista Roja, tiene todas las posibilidades de llegar a la gran final e incluso de marcar su nombre como uno de los grandes ganadores del programa.