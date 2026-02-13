inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | Rojos dan golpe de autoridad, los Azules explotan y Rosique lanza advertencia

La batalla por la permanencia arrancó con máxima tensión en Exatlón México. Los Rojos celebraron como un golpe de autoridad, mientras en el equipo Azul las emociones se desbordaron.

Exatlón México

Los Rojos iniciaron con fuerza en Exatlón México tras ganar el primer duelo y celebrar como un golpe de autoridad. Rosique advirtió que la derrota se aprende o se repite, mientras en los Azules la tensión creció cuando Alejandro confesó: “Los amo, pero ya no los soporto”.

Exatlón México Exatlón 2026

