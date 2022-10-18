Exatlón: El milagro de los rojos deja divertidos memes.

Este lunes estamos comenzando la tercera semana dentro de las playas de Exatlón México, donde todos tienen que entregar su máximo rendimiento, pues las eliminaciones ya comenzaron.

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Eso lo saben los rojos, quienes luego de dos semanas viviendo en la barraca metálica salieron con todas las ganas. Al final, lo lograron y por primera ocasión desde que llegaron a Exatlón México van a saber lo que es estar en la villa 360º.

La competencia estuvo sumamente cerrada, pues los Contendientes no querían perder los privilegios que habían tenido desde su llegada al reality deportivo, pero luego de un par de malas pasadas, los rojos se impusieron en el marcador con un 10-7.

Los Famosos ganaron y los memes se hicieron presentes.

Luego de que nadie pensaba que podían ganar este duelo, los Famosos salieron con la firme convicción de imponerse y dejar la barraca metálica, tras su triunfo los miles de seguidores de Exatlón México se hicieron presentes.

Familia roja, estamos muy contentos de que por primera vez vamos a estar en la villa 360º. Por favor no dejen de confiar en nosotros, estamos dando nuestro máximo esfuerzo

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