Si tienes latas viejas, posees un tesoro: cómo reciclarlas para ahuyentar los mosquitos esta primavera

Con la llegada de la primavera, los mosquitos vuelven a convertirse en una molestia constante en hogares, patios y balcones. Frente a esto, muchas personas buscan alternativas prácticas y económicas de reciclaje que les permita ahuyentar a estos insectos sin recurrir a productos industriales o costosos.

En ese contexto, una solución casera comenzó a ganar popularidad en redes sociales: reutilizar latas viejas para crear portaespirales. Esta idea no solo permite reciclar materiales que normalmente se desechan, sino que también ofrece una forma funcional y estética de utilizar los clásicos espirales repelentes.

¿Cómo hacer portaespirales con latas recicladas?: esta es la tendencia DIY para ahuyentar mosquitos

Las latas pueden transformarse fácilmente en soportes seguros para espirales antimosquitos, evitando que la ceniza caiga sobre superficies y reduciendo riesgos. El procedimiento es simple: se toma una lata (puede ser de conservas o bebidas), se limpia correctamente y luego se le realizan pequeños cortes o perforaciones en los laterales.

Estos orificios cumplen una doble función: permiten la ventilación necesaria para que el espiral se consuma correctamente y potencian la dispersión del humo repelente. En el interior de la lata se coloca el espiral.

Al encenderlo, el humo sale de forma controlada por ese espacio, ayudando a ahuyentar mosquitos de manera más eficiente y segura, pero sobre todo más elegante y decorativa.

¿Cómo hacer un portaespiral con latas?: sigue estos 5 pasos

Este método no requiere herramientas complejas ni grandes conocimientos, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier hogar:



Elegir la lata : puede ser de aluminio o acero, preferentemente de tamaño mediano.

: puede ser de aluminio o acero, preferentemente de tamaño mediano. Limpieza previa : lavar bien y retirar etiquetas o restos de alimento.

: lavar bien y retirar etiquetas o restos de alimento. Perforaciones y cortes : hacer pequeños agujeros o cortes para permitir la salida del humo.

: hacer pequeños agujeros o cortes para permitir la salida del humo. Colocar el espiral : ubicarlo dentro de la lata, asegurándolo en una base de alambre para que se mantenga firme.

: ubicarlo dentro de la lata, asegurándolo en una base de alambre para que se mantenga firme. Encendido y uso: prender el espiral y colocar la lata en exteriores como patios, balcones o cerca de ventanas.

Además de su funcionalidad, este tipo de objeto puede personalizarse con pintura o diseños, integrándose a la decoración del hogar. Este tipo de prácticas no solo ayudan a reducir residuos, sino que también fomentan soluciones creativas y sostenibles.