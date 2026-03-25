Si tienes latas viejas, posees un tesoro: cómo reciclarlas para ahuyentar los mosquitos esta primavera
Las latas de conservas se pueden reciclar para hacer portaespirales repelentes de mosquitos. Guarda este proyecto DIY para hacer en casa.
Con la llegada de la primavera, los mosquitos vuelven a convertirse en una molestia constante en hogares, patios y balcones. Frente a esto, muchas personas buscan alternativas prácticas y económicas de reciclaje que les permita ahuyentar a estos insectos sin recurrir a productos industriales o costosos.
En ese contexto, una solución casera comenzó a ganar popularidad en redes sociales: reutilizar latas viejas para crear portaespirales. Esta idea no solo permite reciclar materiales que normalmente se desechan, sino que también ofrece una forma funcional y estética de utilizar los clásicos espirales repelentes.
¿Cómo hacer portaespirales con latas recicladas?: esta es la tendencia DIY para ahuyentar mosquitos
Las latas pueden transformarse fácilmente en soportes seguros para espirales antimosquitos, evitando que la ceniza caiga sobre superficies y reduciendo riesgos. El procedimiento es simple: se toma una lata (puede ser de conservas o bebidas), se limpia correctamente y luego se le realizan pequeños cortes o perforaciones en los laterales.
Estos orificios cumplen una doble función: permiten la ventilación necesaria para que el espiral se consuma correctamente y potencian la dispersión del humo repelente. En el interior de la lata se coloca el espiral.
Al encenderlo, el humo sale de forma controlada por ese espacio, ayudando a ahuyentar mosquitos de manera más eficiente y segura, pero sobre todo más elegante y decorativa.
¿Cómo hacer un portaespiral con latas?: sigue estos 5 pasos
Este método no requiere herramientas complejas ni grandes conocimientos, lo que lo convierte en una opción ideal para cualquier hogar:
- Elegir la lata: puede ser de aluminio o acero, preferentemente de tamaño mediano.
- Limpieza previa: lavar bien y retirar etiquetas o restos de alimento.
- Perforaciones y cortes: hacer pequeños agujeros o cortes para permitir la salida del humo.
- Colocar el espiral: ubicarlo dentro de la lata, asegurándolo en una base de alambre para que se mantenga firme.
- Encendido y uso: prender el espiral y colocar la lata en exteriores como patios, balcones o cerca de ventanas.
Además de su funcionalidad, este tipo de objeto puede personalizarse con pintura o diseños, integrándose a la decoración del hogar. Este tipo de prácticas no solo ayudan a reducir residuos, sino que también fomentan soluciones creativas y sostenibles.