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Estos son los colores de ropa que visibilizan autoridad y confianza, según la psicología

Es importante que te vistas de acuerdo con el mensaje que quieres transmitir a los demás.

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Estos colores brindan seguridad.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

La ropa que utilizamos nos ayuda a causar impacto y esto está avalado por la psicología. Tus prendas hablan antes que ti por lo que debes tenerlo en cuenta ya que hay algunos tonos que evocan autoridad, pulcritud y confianza.

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Así es que la psicología manifiesta que la vestimenta influye en cómo nos perciben y no estamos hablando de marcas caras o lujosas sino que los colores son quienes activan ideas preconcebidas de competencia y confianza.

¿Cuáles son los colores que brindan autoridad y confianza?

El negro y el azul marino manifiestan control

Sin dudas, el negro es uno de los colores que marcan mucho simbolismo. De acuerdo con la psicología es sinónimo de sofisticación, el estatus y una estética formal que ayuda a proyectar control. Además, no necesita ser llamativo para resaltar debido a que brinda una imagen de decisión y seguridad.

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El azul es menos impactante.|Canva

En el caso de que quieras una imagen de autoridad que no intimide, pues el azul marino es el correcto. Es un color eficaz, que favorece a las valoraciones de confiabilidad y calidad. Es el color ideal para quien prefiere imponerse por consistencia, competencia y serenidad en lugar de volumen o estridencia.

Rojo impactante y la pureza del blanco

El rojo es ideal para marcar intensidad. La ciencia manifiesta que este color incrementa las valoraciones de agresividad y dominancia percibida. Hay estudios que dicen que las personas vestidas de rojo se perciben con más fuerza y control que aquellas que usan tonos grises o azules.

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El blanco es más pacífico.|Canva

En el lado opuesto tenemos el blanco, un color que evoca simplicidad y paz. Simboliza sinceridad y una pulcritud que en el ámbito profesional se vincula directamente con la confianza.

Básicamente cada color tiene su interpretación por lo que el rojo impacta y marca territorio, el blanco ordena y eleva tu imagen ante los demás. Lo importante es vestirse de acuerdo con el mensaje que quieres brindar, recuerda que tu ropa habla antes que pronuncies una palabra.

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