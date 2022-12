Exatlón: Todos los atletas que se comprometieron en 2022.

El Exatlón México es el reality deportivo preferido de la televisión mexicana y no es para menos, pues además de poner a prueba la resistencia física y mental de los atletas, también ha resultado ser el sitio perfecto donde muchos atletas han encontrado el amor, pues Cupido ha sabido hacer de las suyas en las diferentes temporadas de la competencia más colosal de la historia.

¡Revive la Boda Colosal entre Ana Lago y Alejandro! ¡Increíble!

En el Exatlón México hemos visto formarse parejas como Pato Araujo y Zudikey Rodríguez; Christian Anguiano y Casandra Ascencio; Heliud Pulido y Pamela Verdirame; Daniel Corral y Antonieta Gaxiola y Ana Laura González y Misael Rodríguez.

¿Qué atletas del Exatlón se comprometieron en 2022? También hemos sido testigos de cómo atletas que han participado en las diferentes temporadas del reality deportivo más demandante de la historia han llegado al altar o se han comprometido en matrimonio con sus respectivas parejas. Aquí un recuento de las parejas que se comprometieron en 2022.

Daniel Corral y Antonieta Gaxiola

Esta es una de las parejas favoritas de los fans del Exatlón. El gimnasta y la ciclista ya tenían una relación antes de participar en la primera temporada del reality deportivo; sin embargo, su relación se fortaleció en las playas de República Dominicana.

Daniel Corral pertenecía al equipo de los Famosos y Antonieta Gaxiola al de Contendientes, por lo que la pareja fue bautizada como #Danto. Sin embargo, su romance ha ido más allá y en febrero pasado se comprometieron en matrimonio, así lo confirmó el gimnasta.

“Llegó el día. Sin conocer lo que el destino nos tiene preparado, mi única fortaleza y mi mayor fuerza es saber que estarás junto a mí el resto de mi vida. Eres y serás siempre la mejor decisión de mi vida”, publicó en aquel entonces.

Te puede interesar: Exatlón: VIDEO sobre la próxima boda de Ana Lago se hace viral.

Hace unas semanas la pareja al fin reveló la fecha de su boda en una publicación de Instagram con varias fotografías, una de ellos viéndose a los ojos, otra donde se ve la sortija de matrimonio y una última que dice “28-01-23”, fecha en la que contraerán matrimonio.

Aidee Hernández se compromete en matrimonio

En septiembre pasado la excampeona del equipo azul, Aidee Hernández, presumió en sus redes sociales que está lista para dar el siguiente paso en su relación con su actual pareja pues ya tienen planes de boda.

Hernández se alzó como la campeona de la segunda temporada del famoso reality y compartió en redes sociales que se comprometió en matrimonio con su novio y futuro esposo Enrique Luna. La atleta azul publicó una imagen en sus redes sociales donde mostró su sortija de compromiso.

En la publicación, se puede ver a la atleta dándose un beso con su prometido, pero quedaron en segundo plano, ya que ella presumió el hermoso anillo de compromiso que luce en su mano y la acompañó con el siguiente mensaje: “Dije que sí. No puedo explicar el mundo de emociones que siento, estoy tan feliz de poder compartir mi vida contigo @quique_luna a tu lado siento que todo lo puedo y que nada me falta, desde el día 1 sabía que eras tú, simplemente lo sabía, gracias Dios por darme la razón. Te prometo llenar nuestros días de mucho Amor y Felicidad, Te amo con el Alma”.

Carmelita se casó

Carmelita Correa se casó en mayo pasado con René Serrano en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en una ceremonia en la que estuvo rodeada de amigos y familiares.

También te puede interesar: Exatlón: Gloria Murillo presume su luna de miel junto a su esposo.

“Me llena de muchas emociones el casarme. Son muchos sentimientos de emoción y nerviosismo, también miedo a que algo no salga bien; sin embargo, estoy muy contenta”, dijo la atleta especializada en salto con pértiga. La atleta formó parte de la segunda temporada del Exatlón México y de la cuarta edición del Exatlón: Titanes vs. Héroes.

La espectacular boda de Gloria Murillo

No hay fecha que no se llegue ni momento que no se cumpla y tras once meses, Gloria Murillo llegó al altar en junio pasado. La atleta y modelo compartió los momentos más destacados de su unión matrimonial a través de su cuenta de Instagram, donde publicó desde el maquillaje, peinado y la impresionante fiesta.

Murillo cuidó hasta el más mínimo detalle de su boda para que todo saliera como lo había planeado, pero lo que más llamó la atención de los fans del Exatlón fue cuando presumió su espectacular vestido de novia con detalles en encaje y un velo largo.

Ana Lago y la boda del año

Sin duda alguna la boda que atrajo todas las miradas en el 2022 fue la de Ana Lago y su esposo Edgar Santana, la cual fue trasmitida a través de nuestra señal de Azteca UNO y acaparó los reflectores en julio pasado.

Como si se tratase de una boda de cuentos de hadas, Ana Lago y su esposo contrajeron nupcias en una enorme boda, a la cual asistieron decenas de personalidades y los detalles no solo fueron televisados sino también compartidos por la atleta en su cuenta de Instagram.

La pareja llegó al altar después de seis años de relación, todo “empezó en una fiesta de amigos en común. Me la presentaron, la agregué en las redes sociales y empezamos a platicar un poco. Cuando la invitaba a salir se negaba por temas de viajes y competencias. Hasta diciembre de 2015 fue cuando aceptó salir conmigo”, declaró Edgar Santana a VLA sobre cómo inició su romance.