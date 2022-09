Queridos participantes de Exatlón protagonizan EMOTIVO reencuentro.

Exatlón se ha convertido en uno de los reality show preferidos por los televidentes, pues a lo largo de todas sus temporadas el público se ha encariñado de los atletas.

¡Koke Guerrero nos enseña la disciplina de porras!

Los campeones como Ernesto, Aristeo, Mati, Heliud, Pato y Koke continúan dando de qué hablar fuera de nuestro reality show, pues protagonizan convivencias para recordar viejos tiempos.

Las bodas de Zudikey, Wushu, Ana Lago y más atletas también han servivo como punto de encuentro para que los queridos atletas acumulen nuevos recuerdos. Recientemente, dos leyendas se reunieron y el momento rompió las redes.

Queridos participantes de Exatlón se reencuentran de la manera más emotiva

Ernesto Cázares tuvo un reencuentro muy especial con Doris del Moral, quienes se convirtieron en grandes amigos desde la primera temporada de Exatlón.

“La única mujer que se me puede repegar en el cachete y no me regañan: mi Doris hermosa”, escribió Ernesto Cázares debajo de una foto junto a la patinadora profesional y después agregó “Soy de las personas a las que les cuesta mucho mostrar 100% lo que siente, pero de algo si estoy seguro: cuando te quiero, te quiero bien”.

La foto ganó miles de ‘Me Gusta’ y decenas de comentarios por parte de los usuarios de las redes sociales, aunque llamó la atención la tierna reacción de Doris del Moral ante este bello post de su gran amigo.

“No manches, te pasaste de lanza. Te amo muchísimo mi hermanito menor. No sabes lo feliz que soy de verte triunfando y luchando cada día. Sabes que eres mi familia por elección y contigo hasta el fin del universo. Me encanta mucho verte feliz y tan maduro con una gran familia y un hogar. Te amo hermanito”, escribió la también conocida como Corazón Valiente.

