Exatlón: Pato y Zudikey se separan entre lágrimas. (VIDEO)

El Juego de Leyendas llega a su fin, por lo que nuestros legendarios atletas abandonan nuestras playas y tierras de Exatlón México; sin duda un momento difícil, especialmente para Pato y Zudikey.

El campeón de la cuarta temporada volverá a casa, pues su participación en nuestro reality show deportivo ha finalizado por esta vez y de acuerdo al adelanto del capítulo de este martes 21 de diciembre, la pareja llorará al tener que separarse después de dos semanas.

Fue a mediados de este año cuando los atletas revelaron al programa Venga la Alegría que tenían planes para una nueva boda. Por si lo anterior fuera poco, ambos son muy emprendedores, por eso actualmente están dedicándose a sus proyectos personales que suelen llevar con mucho entusiasmo.

“Nos hemos cuidado mucho en casa y vienen proyectos porque somos gente que le gusta trabajar. Estamos planeando nuestra boda. Somos una pareja muy emprendedora.” dijo Zudikey durante su visita a nuestro programa matutino hace unas semanas.

Te puede interesar: Exatlón: Guardianes reaccionan a la salida de Emilio.

Avance Exatlón, capítulo 91. | Las Leyendas se despedirán. | Exatlón México

Pato y Zudikey se enamoraron en Exatlón

Pato Araujo y Zudikey Rodríguez se reencontraron en las playas de República Dominicana, en donde se enamoraron, se casaron y fueron testigos del campeonato del futbolista en una final de alarido frente a Javi Márquez que a su vez fue la gran sorpresa por eliminar a Heliud Pulido, quien también regresó a la aventura por una corta estancia.

Pato y Zudikey no se libran de la polémica

La polémica no quedó de lado, pues Macky dejó claro que no estuvo de acuerdo con la alianza de la pareja pese a pertenecer a diferentes equipos, lo cual dividió opiniones en redes sociales: “A mí lo que no me gusta es esta alianza ‘graciosa‘ con los rojos”.

Los enamorados no respondieron, incluso dejaron claro que para ellos el apoyo mutuo es lo primero siempre en su relación.

También podría interesarte: Exatlón: Nuevos refuerzos llegan a Guardianes y Conquistadores.