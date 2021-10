Exatlón: Paulina lanza contundente mensaje contra Osirys.

Entre los atletas de Guardianes y Conquistadores en Exatlón, hasta el momento, no hay tregua.

Y es que el festejo de Osirys en el que bailó junto a Marysol causó la molestia del equipo rojo. Paulina dejó claro que la actitud tomada por el Faraón de Neza en las últimas semanas no ha sido respetuosa y deportiva.

En tanto, Alan reconoció que la celebración de su rival azul fue una burla porque lo derrotó por primera vez en lo que va de la temporada.

“Osirys hizo una celebración directa para mí. Siento que fue porque desde el inicio de la temporada no me pudo ganar. Fue una mala pasada porque yo nunca le he faltado al respeto a nadie del equipo”, expresó.





Estas declaraciones causaron impacto inmediato en redes sociales; unos aseguraron que el praticante de parkour se equivocó al reaccionar de esa manera, mientras que otros criticaron a Paulina porque ella ha despotricado en más de una ocasión contra Macky.

