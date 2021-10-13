Exatlón: Marysol se convierte en la inspiración de Conquistadores.

Las malas noticias llegaron a Exatlón. Marysol Cortés, una de las leyendas de nuestro reality show, fue informada sobre la muerte de su abuela quien perdió la batalla contra el cáncer.

“Quiero que sepa que voy a estar muy bien. Me duele mucho saber que en mi mundo no va a estar ella”, expresó entre lágrimas la querida Million Dollar Baby.

La máxima autoridad, Antonio Rosique, le dio un abrazo a Sol quien cambió su semblante para entregar lo mejor de ella en el Duelo de los Enigmas; sus compañeros tuvieron una gran actuación y cada uno de los puntos conseguidos se lo dedicaron a la futbolista.

La polémica llega tras roce entre Jahir y Koke

Teniente Tiburón dejó la segunda temporada del reality show por una lesión; sin embargo regresó más fuerte que nunca para buscar el ansiado campeonato.

No obstante, el clavadista ha protagonizado algunas polémicas, tanto con sus compañeros como con sus rivales. La primera fue con Macky, líder de los azules, tras un intercambio de "acusaciones" por usar botox para tener un rostro limpio de arrugas.

Su equipo no quedó de lado, luego de mandar sin explicación alguna a Nataly al pasado duelo de eliminación. La basquetbolista reconoció que no se siente parte de Guardianes.

La más reciente fue este día luego de que le impidiera el paso a Koke durante la carrera entre Heber y La Bestia; el porrista trató de empujarlo pero no pudo. Los ánimos se apagaron inmediatamente.

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