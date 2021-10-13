Exatlón: Alan arremete contra Osirys por burlas. (VIDEO)

Las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores comenzaron a sacar el verdadero rostro de los participantes, quienes luchan día con día para mantenerse en la competencia.

Nuestro querido Antonio Rosique continúa brillando en Exatlón

Tal es el caso de Osirys, un joven fanático de nuestro programa deportivo que hizo hasta lo imposible por convertirse en atleta de Exatlón; sin embargo dentro de la competencia ha sido blanco de críticas por sus festejos cuando obtiene un triunfo.

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Alan y Osirys viven tenso momento en las tierras de Exatlón

Los festejos de Osirys han sido muy comentados porque imita los de atletas como La Bestia, Aristeo Cázares, Javi Márquez, Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Casandra Ascencio y muchos más.

El día de ayer, el también conocido como Faraón de Neza festejó con un baile al puro estilo de Alan Mendoza, atleta de Guardianes.

Sin embargo, Alan tomó el baile de su rival como una “burla” y no dudó en expresar su inconformidad ante las cámaras de Exatlón.

Osirys hizo una celebración directa para mí. Siento que fue porque desde el inicio de la temporada no me pudo ganar. Fue una mala pasada porque yo nunca le he faltado al respeto a nadie del equipo

No es la primera vez que Osirys causa polémica; en su momento el atleta fue señalado por alejarse de sus compañeros del equipo azul y por no sentirse identificado con la camiseta de Conquistadores.

No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores esta noche para conocer el desenlace del enfrentamiento entre Osirys y Alan en las tierras más exigentes de la pantalla chica.

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