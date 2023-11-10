Exatlón México: ¿Quién ganó la contrarreloj hoy 9 de noviembre?

Uno de los momentos más esperados por los millones de fans de Exatlón México, ha llegado a la playas más demandantes de la televisión mexicana, ya que los atletas van a poner a prueba su velocidad en los circuitos.

Este jueves, los atletas van a saltar a los circuitos para enfrentar la contrarreloj, donde tendrán que enfrentar a todos sus compañeros, pero la recompensa puede ser clave para la recta final de la temporada.

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¿Quién gana la primera medalla de la temporada en Exatlón México?

Los ganadores de esta competencia, van a tener el privilegio de ganar las primeras medallas de la temporada, las cuales pueden salvarlos en un duelo de eliminación o ayudar a un compañero a sobrevivir una semana más.

Por ese motivo, los atletas de los dos equipos van a salir a entregar su mejor rendimiento en cada uno de los circuitos.

En la primera ronda, se fueron Liliana, Mireya, Giovanna y Macky González del equipo azul, siendo única clasifica a la batalla por la medalla Andrea, quien impactó con su velocidad.

Del otro lado, las eliminadas fueron Ana Lago, Diana y Paulette, por lo que al enfrentamiento final, fueron Mati Álvarez y Nataly, quienes siempre compiten hasta el final.

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En el duelo final, Andrea fue la primera en pasar, imponiendo un tiempo que Mati Álvarez no logró superar, por lo que la oportunidad fue para Nataly, quien estuvo muy cerca de lograr el objetivo, pero al final la medalla se quedó en el equipo azul.