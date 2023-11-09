¿Ya no son amigos?: Macky enfrenta a Ernesto y le manda advertencia

Dentro de las playas de Exatlón México, los atletas del equipo azul comenzaron con el pie izquierdo, aunque el día de ayer se quedaron con su primera victoria, por lo que han podido disfrutar de una fiesta de bienvenida, junto con un chef lo que resta de la semana.

Sin embargo, la victoria ha pasado a segundo plano entre los integrantes del equipo azul, ya que dos de sus líderes y referentes, no han logrado tener la mejor convivencia, nos referimos a Macky y Ernesto Cázares, quienes ya tuvieron varios desencuentros.

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Ernesto y yo tenemos una relación, bastante particular, es mi hermano menor, el hermano que nunca tuve. Y creo que, algo que tuve, algo que nos está atorando, le dije ‘Ernesto, nos tenemos que llevar de una forma más madura’, ya pasaron ciertos años…

¿Cuáles son los problemas que están teniendo Ernesto y Macky?

Luego del problema para ponerse de acuerdo en el desayuno, Ernesto Cázares ha tomado una actitud bastante seria con Macky González, ya que son pequeñas cosas las que todos han notado.

En una primera instancia, Ernesto le pidió a Macky no ensuciar una cuchara que estaban usando, momento más tarde el campeón de la primera temporada habló del desorden que tiene la atleta en su mochila.

Esa situación le molestó mucho a la joven atleta, por lo que le pidió no levantar falsos, hasta no tener las pruebas, dejando en claro que ella puede mejorar eso en esta temporada de Exatlón México.

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Sin duda, los pequeños conflictos que han tenido entre ellos, han dejado en claro que, ya no tienen una buena relación, siendo que antes eran grandes amigos. Sin embargo, esta situación podría comenzar a complicar la convivencia dentro de las playas de Exatlón México.

