“No sé qué está pasando por su cabeza": Andrés da inesperado mensaje sobre Liliana en Exatlón México

Tener una total concentración y estar enfocados al cien por ciento, es fundamental para poder brillar dentro de las playas de Exatlón México, eso lo saben los campeones y leyendas que han aceptado el reto de volver.

Sin embargo, todo parece indicar que Liliana, no está pasando por su mejor momento, aunque todavía no afecta su desempeño en los circuitos más demandantes de la televisión mexicana.

Juego por la ventaja en Exatlón México | Programa 2 | 7 noviembre 2023

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Ante la actitud que ha mostrado Liliana, Andrés Fierro ha comenzado a mostrar su preocupación, ya que los dos han compartido momentos muy importantes juntos, fuera y dentro de los circuitos de Exatlón México.

¿Qué le está pasando a Liliana?

La joven ganadora de la sexta temporada de Exatlón México, ha compartido con Andrés que no está pasando por un buen momento, por lo que podría comenzar a tomar una estrategia para superar pronto este tema.

No me siento bien, honestamente

Por su parte, Andrés Fierro con quien formó una hermosa relación en la temporada que compartieron juntos, mostró un poco de preocupación y disgusto, ya que no ha logrado comprender lo que sucede con Liliana.

No sé qué cosas están pasando por su cabeza

Todo parece indicar que la flamante pareja va a encontrar la forma de apoyarse para poder superar esta situación y seguir entregando su mejor versión dentro de las playas de Exatlón México.

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¿Cómo y cuándo ver Exatlón México?

Todas las emociones del mejor reality deportivo de la televisión mexicana, las podrás seguir por medio de la pantalla de Azteca UNO, donde tienen una cita en punto de las 20:30 horas. Además, no te puedes perder los domingo de eliminación a las 19:00.