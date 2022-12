Exatlón: Así reaccionó Roberta a la eliminación de Yann.

Pocos se esperaban la eliminación de Yann, quien se había consolidado como uno de los hombres importantes en el equipo de Famosos dentro de Exatlón.

Roberta y Yann viven su amor y se dan su primer beso en Exatlón.

Sin embargo, cómo son los duelos de eliminación, todo puede ocurrir y esta noche fue una de ellas, ya que el experto en parkour dijo adiós a las tierras y playas más demandantes.

Consciente que no había tenido una buena semana, el propio Yann Lobito reconoció que “lo que uno sembra, cosecha. Si me toca estar en el duelo de eliminación será justo porque no di mis puntos”.

Después de perder su sitio en la recta final del reality deportivo número uno, el atleta rojo reconoció que Exatlón fue la mejor experiencia que pudo haber vivido. Si bien el inicio le costó mucho, estar adaptado le permitió ir mejorando poco a poco hasta ser diferencia a favor de los rojos.

¿Qué dijo Roberta tras la eliminación de Yann de Exatlón?

Inmediatamente las lágrimas se notaron en el rostro de Roberta, quien no pudo soportar la partida de quien la salvó de ahogarse en la alberca y de ahí nació un amor grande entre ellos.

Y es que su historia sobrepasó la distancia con las cartas que se enviaron durante muchos días; sin embargo, se espera que afuera puedan reencontrarse y seguir con lo que inició en Exatlón.