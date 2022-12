Exatlón: Roberta explota contra Yahel tras eliminación de Yann. (VIDEO)

El Exatlón México cada vez se pone más interesante y este viernes vimos partir a otro de sus atletas, se trata ni más ni menos que de Yann Lobito, quien había demostrado ser uno de los favoritos para llegar a la fase final de la competencia más colosal de la historia.

YANN LOBITO

En las playas del reality más demandante de la historia nada está escrito y eso quedó demostrado en el Duelo de Eliminación donde el conjunto de los Famosos recibió un duro golpe luego de la salida de Yann, quien a lo largo de la semana fue el atleta con menor efectividad de su equipo.

Te puede interesar: Exatlón: Yann Lobito es eliminado de la competencia.

Yann se midió ante Yahel; sin embargo, no pudo contra el clavadista y tuvo que despedirse de las playas del Exatlón consciente de que no había tenido una gran semana: “lo que uno siembra, cosecha. Si me toca estar en el duelo de eliminación será justo porque no di mis puntos”.

Por último, el atleta rojo reconoció que el Exatlón fue la mejor experiencia que pudo haber vivido, aunque al principio le costó mucho, pero afortunadamente pudo adaptarse de buena manera y fue así como su desempeño fue mejorando.

¿Cómo reaccionó Roberta ante la eliminación de Yann? Además del fuerte golpe que recibieron los rojos tras la eliminación de Yann, Roberta también sufrió la partida de su amado, ya que su historia de amor al interior del reality deportivo ha llegado a su fin después de la polémica que desató.

Inmediatamente después de la salida de Yann, Roberta no pudo ocultar su tristeza por la partida de su amado, quien la salvó de ahogarse en la alberca y fue así como nació su amor que logró sobrepasar las barreras gracias a las cartas que se enviaron durante varios días.

También te puede interesar: FOTOS | Resumen Duelo Supervivencia del Exatlón 16 diciembre 2022.

“Estoy muy triste de que se haya ido Yann”, dijo Bobe, quien rompió en llanto. Cabe mencionar que días antes de la eliminación de Lobito, Roberta temía por la salida de su amado y declaró que de pensar que Yann pudiera irse le dolería mucho y con lágrimas en los ojos dijo “sí me haría muchísima falta si se llegara a ir. Espero que no suceda porque yo nos veo aquí juntos”.

Bobe explota contra Yahel

La atleta del equipo azul declaró que “Yahel trata de jugar con la mente de las personas y sí me molesta que siga aquí por sus juegos chuecos que se la ha vivido haciendo”.

Roberta triste por la partida de Yann de Exatlón. | Avance Exatlón México

No te pierdas el Exatlón México de lunes a viernes en punto de las 19:30 horas, a través de la señal de Azteca UNO y descubre qué pasará con Bobe tras la eliminación de Yann.