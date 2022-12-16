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FOTOS | Resumen Duelo Supervivencia del Exatlón 16 diciembre 2022.

Mujeres azules en riesgo, hombres rojos en peligro. Famosos y Contendientes se enfrentan en un reñido y emocionante duelo por la Supervivencia Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia el segundo duelo por la Supervivencia.jpg
2 ¡Rojos ya ganaron el primer duelo y deben luchar por seguir así!.jpg
3 Azules deberán ganar dos duelos para no ir a eliminación.jpg
4 El circuito de Playa se encuentra listo y salen Yahel y Pato.jpg
5 El primer punto es para el equipo de Contendientes.jpg
6 Dana toma la delantera en la segunda carrera.jpg
7 El Águila Azul de Contendientes entrega segundo punto.jpg
8 Dragón Rojo llega a línea de tiro con su brazo de poder.jpg
9 Fogel está a la par y se van a foto finish.jpg
10 Se repite la carrera y es Yeah Baby quien entrega el primer punto rojo.jpg
11 Bobe tira perfecto y el marcador queda 3 a 1.jpg
12 Yann se enfrenta a Velociraptor pero pierde el punto.jpg
13 El marcador se encuentra en Match Point favor azules.jpg
14 El Rock Star gana y se empata el duelo por la Supervivencia.jpg
15 Llega la ceremonia de eliminación y Rosique anuncia a los atletas que lucharán por quedarse.jpg
16 Yann Lobo, Yahel y Josué se disputan su lugar en la competencia.jpg
17 Los atletas se enfrentan al Circuito de los Tres Niveles del Exatlón.jpg
18 Andrés le regala una vida adicional a Yann debido a su privilegio de la Golden One.jpg
19 Yahel sale con vidas en la carrera.jpg
20 La primera victoria es para Yann.jpg
21 Red Dragón se atrasa un poco en el circuito.jpg
22 Al llegar a línea de tiro demuestra su poder y le gana a Yann.jpg
23 Yahel pasa con todo pero pierde otra vida tras competir con Josué.jpg
24 Yann pierde su primera vida contra el Pájaro de Fuego.jpg
25 Josué hace un excelente circuito y demuestra ser superior a sus compañeros en la eliminación.jpg
26 Tristemente es Yann quien termina perdiendo su última vida.jpg
27 Bobe se queda triste al tener que despedir a su amor Lobito.jpg
28 Rosique y Lobito se abrazan luego de darle una emotiva despedida al atleta.jpg
29 Lobito se despide de azules y su equipo rojo y se va triste al dejar a Bobe.jpg
30 Yann se va contento de Exatlón México.jpg
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1 Inicia el segundo duelo por la Supervivencia.jpg
2 ¡Rojos ya ganaron el primer duelo y deben luchar por seguir así!.jpg
3 Azules deberán ganar dos duelos para no ir a eliminación.jpg
4 El circuito de Playa se encuentra listo y salen Yahel y Pato.jpg
5 El primer punto es para el equipo de Contendientes.jpg
6 Dana toma la delantera en la segunda carrera.jpg
7 El Águila Azul de Contendientes entrega segundo punto.jpg
8 Dragón Rojo llega a línea de tiro con su brazo de poder.jpg
9 Fogel está a la par y se van a foto finish.jpg
10 Se repite la carrera y es Yeah Baby quien entrega el primer punto rojo.jpg
11 Bobe tira perfecto y el marcador queda 3 a 1.jpg
12 Yann se enfrenta a Velociraptor pero pierde el punto.jpg
13 El marcador se encuentra en Match Point favor azules.jpg
14 El Rock Star gana y se empata el duelo por la Supervivencia.jpg
15 Llega la ceremonia de eliminación y Rosique anuncia a los atletas que lucharán por quedarse.jpg
16 Yann Lobo, Yahel y Josué se disputan su lugar en la competencia.jpg
17 Los atletas se enfrentan al Circuito de los Tres Niveles del Exatlón.jpg
18 Andrés le regala una vida adicional a Yann debido a su privilegio de la Golden One.jpg
19 Yahel sale con vidas en la carrera.jpg
20 La primera victoria es para Yann.jpg
21 Red Dragón se atrasa un poco en el circuito.jpg
22 Al llegar a línea de tiro demuestra su poder y le gana a Yann.jpg
23 Yahel pasa con todo pero pierde otra vida tras competir con Josué.jpg
24 Yann pierde su primera vida contra el Pájaro de Fuego.jpg
25 Josué hace un excelente circuito y demuestra ser superior a sus compañeros en la eliminación.jpg
26 Tristemente es Yann quien termina perdiendo su última vida.jpg
27 Bobe se queda triste al tener que despedir a su amor Lobito.jpg
28 Rosique y Lobito se abrazan luego de darle una emotiva despedida al atleta.jpg
29 Lobito se despide de azules y su equipo rojo y se va triste al dejar a Bobe.jpg
30 Yann se va contento de Exatlón México.jpg
1 Inicia el segundo duelo por la Supervivencia.jpg
2 ¡Rojos ya ganaron el primer duelo y deben luchar por seguir así!.jpg
3 Azules deberán ganar dos duelos para no ir a eliminación.jpg
4 El circuito de Playa se encuentra listo y salen Yahel y Pato.jpg
5 El primer punto es para el equipo de Contendientes.jpg
6 Dana toma la delantera en la segunda carrera.jpg
7 El Águila Azul de Contendientes entrega segundo punto.jpg
8 Dragón Rojo llega a línea de tiro con su brazo de poder.jpg
9 Fogel está a la par y se van a foto finish.jpg
10 Se repite la carrera y es Yeah Baby quien entrega el primer punto rojo.jpg
11 Bobe tira perfecto y el marcador queda 3 a 1.jpg
12 Yann se enfrenta a Velociraptor pero pierde el punto.jpg
13 El marcador se encuentra en Match Point favor azules.jpg
14 El Rock Star gana y se empata el duelo por la Supervivencia.jpg
15 Llega la ceremonia de eliminación y Rosique anuncia a los atletas que lucharán por quedarse.jpg
16 Yann Lobo, Yahel y Josué se disputan su lugar en la competencia.jpg
17 Los atletas se enfrentan al Circuito de los Tres Niveles del Exatlón.jpg
18 Andrés le regala una vida adicional a Yann debido a su privilegio de la Golden One.jpg
19 Yahel sale con vidas en la carrera.jpg
20 La primera victoria es para Yann.jpg
21 Red Dragón se atrasa un poco en el circuito.jpg
22 Al llegar a línea de tiro demuestra su poder y le gana a Yann.jpg
23 Yahel pasa con todo pero pierde otra vida tras competir con Josué.jpg
24 Yann pierde su primera vida contra el Pájaro de Fuego.jpg
25 Josué hace un excelente circuito y demuestra ser superior a sus compañeros en la eliminación.jpg
26 Tristemente es Yann quien termina perdiendo su última vida.jpg
27 Bobe se queda triste al tener que despedir a su amor Lobito.jpg
28 Rosique y Lobito se abrazan luego de darle una emotiva despedida al atleta.jpg
29 Lobito se despide de azules y su equipo rojo y se va triste al dejar a Bobe.jpg
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