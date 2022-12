Exatlón: Roberta rompe en llanto tras la eliminación de Yann.

Las semanas siguen pasando dentro de las playas de Exatlón México, por lo que cada eliminación es sumamente dolorosa para los atletas.

Programa 16 diciembre 2022 | Parte 2 | Duelo de Eliminación Exatlón.

El pasado viernes vivimos una de las salidas más tristes que hemos visto a lo largo de la temporada de Exatlón México, pues Yann Lobo no logró superar el Duelo de Eliminación y terminó rompiendo el corazón de Roberta.

Roberta rompió en llanto por la eliminación de Yann Lobo.

Luego de la salida de Yann Lobo, Roberta no aguantó más y rompió en llanto tras su eliminación.

Estoy muy triste de que se haya ido Yann, quería evitar el sentirme triste, pero estoy muy triste. Me duele mucho el hecho de que ya no lo voy a ver en esta aventura

La joven atleta reveló que le había escrito una carta a Yann, pero que tomó la decisión de no dársela hasta la noche, pero ya no logró hacerlo, pues no volvió.

Le escribí una carta, no se la pude dar porque ya estaba dormido, la guardé en el locker y dije: ‘Mañana se la doy regresando del duelo’ y hasta que estaba peleándose las últimas vidas me cayó el veinte y dije: ‘No inventes, qué difícil ir a los juegos sin él’

