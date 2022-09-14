Exatlón: Ella es la nueva atleta que continuará el legado de Steph Gómez.

Una nueva generación de atletas está lista para hacer su debut en las tierras y playas de Exatlón, cuyo estreno está programado para el próximo lunes lunes 3 de octubre de 2022.

Algunos nombres empiezan a generar sorpresa entre los fanáticos de nuestro reality show, pues en esta edición se incorporan atletas de alto nivel como Andrea Medina, Darianna García, Manuel Paniagua, Yann Lobito, Liliana Hernández, Omar 'El Negro' Esparza, Fogel Negrete, Josué Menéndez y más.

Sin embargo, también ha llamado la atención la llegada de una atleta y amante del jiu-jitsu brasileño, tal como nuestra recordada Steph Gómez.

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¿Quién es la nueva atleta que buscará seguir el legado de Steph Gómez?

Tzasna Carrasco Martínez se une a las filas del equipo rojo para demostrar de qué está hecha. Se trata de una veracruzana de 31 años de edad, quien practica jiu-jitsu brasileño.

Esta poderosa mujer se une a la nueva temporada de Exatlón y así ha dejado ver su emoción en las redes sociales: "Enfocada y determinante hasta el final", escribió en una publicación de Instagram.

Tzasna cuenta con un poco más de 13 mil seguidores en Instagram, red social donde comparte fotos practicando su deporte y otros momentos junto a sus seres queridos. La veracruzana también es amante del diseño de moda, así lo deja ver en su biografía de la misma red social.

Al igual que nuestra recordada Steph Gómez, Tzasna Carrasco practica jiu-jitsu brasileño desde hace algunos años. A través de este bello deporte de combate y defensa personal, esta nueva atleta roja continuará el legado de La Antorcha Humana.

Recordemos que Steph Gómez falleció el 1 de junio de 2021 tras problemas derivados al COVID-19. La querida atleta no ha dejado de ser recordada en las tierras de Exatlón, así como por sus familiares y amigos.

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