Exatlón: Yann es todo amor con Roberta, pero no soporta a una de sus compañeras.

Exatlón México cada vez se pone más emocionante y el tema que ha acaparado la atención de los televidentes es el romance prohibido que existe entre los atletas del equipo azul y rojo, Roberta y Yann Lobito respectivamente.

Las cámaras del reality han estado muy pendientes de todo lo que hacen Yann y Roberta, fue así como recientemente quedó demostrado que el atleta del equipo rojo es un amor con su contrincante de equipo, no así con una de sus compañeras del conjunto escarlata.

En un reciente video se muestra cómo Yann rechaza la comida que le ofrece una de sus compañeras, esto generó una ola de críticas en su contra, pues aseguraron que no son formas ni modos de tratar a su compañera.

¿A quién no soporta Yann Lobito? En el video se observa al atleta del equipo rojo hablando con uno de sus compañeros mientras están en la cocina, posteriormente, se escucha a Lobito decir que Estephanie le dejó un hot cake para desayunar, aunque este gesto no fue bien recibido por él.

Yann aseguró que él quería prepararse un licuado con huevo para desayunar y todos los huevos fueron utilizados por Estephanie para preparar hot cakes, lo que desató su malestar y podría significar una crisis al interior del equipo rojo.

Así va creciendo el amor entre Roberta y Yann

Un amor ha comenzado a gestarse al interior de las playas del Exatlón México, pues la relación entre Roberta y Yann no sabe de colores o equipos ya que la pareja ha hecho todo lo posible por tener el mayor contacto.

“Roberta y yo en las pistas es imposible que podamos comunicarnos, es imposible que podamos tener algo más íntimo, solo podemos vernos de lejos, regalarnos una sonrisa, mandarnos un beso. Pero, no hay nada más que podamos hacer; me subí al contenedor azul, no sé si de esa me pueda librar, yo sé que el contenedor azul no es mi territorio, ni arriba ni por dentro”.

“Creo que tendré que seguirte pasando mis cartas por aquí. No pretendo dejar este lugar. Se la jugó la Bobe preciosa, divina de mi corazón y desde que la vi calentar dije ‘Qué silueta estéticamente más deportiva y perfecta’ y me muero de la risa cuando hace algo bien, me motivo y digo ‘¡Esa es la nena que me gusta!”, finalizó Yann.