Exatlón: Zudikey revela secreto de Nataly tras conflicto.

Zudikey Rodríguez visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana tras convertirse en la reciente eliminada de Exatlón: All Star.

Zudikey contó todo lo que pasó con ellas en las playas del Exatlón.

La velocista mexicana respondió a Nataly Gutiérrez tras llamarla “hipócrita” en el Duelo por la Supervivencia.

“Yo no escuché… Nataly no es así, yo creo que le está jugando mucho la parte mental y ya no aguanta. La verdad es que es una temporada muy acelerada y cansada”, expresó La Gacela sobre el agotamiento mental que sufre su compañera roja en la edición más exigente del planeta.

Zudy confiesa que Nataly extraña a su familia , incluyendo a su bebé Ámbar.

Estamos practicando día y noche. La verdad es que yo creo que ella ya quiere estar con su familia. La entendemos perfectamente. A veces había acciones donde llegaba y gritaba, pero nos quedábamos callados

Zudikey habla de sus rivalidades en Exatlón

Zudikey Rodríguez confirma a Venga la Alegría que hay tensión en las tierras y playas de Exatlón: All Star.

“Decíamos ‘tiene que soltar lo que tiene que soltar’, pero después platicamos con ella. Dejábamos que ella soltara esa emoción para poder fluir”, expresó La Gacela sobre la tensión que vive Nataly.

“Las cosas las tenemos que hablar en casa, inclusive fuera de cámaras. Hay momentos donde no se aguanta y explota. Hay cosas muy sencillas que se hacen más grandes”, continuó.

Nataly Gutiérrez es una de las mujeres que lleva más semanas compitiendo en las tierras y playas de Exatlón: All Star, por lo que comienza a extrañar a su familia en México.

La basquetbolista tiene una hija llamada Ámbar, fruto de su relación con el arquitecto y jugador de voleibol Gabriel Zamorano.

