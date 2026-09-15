Exatlón México | La Batalla Colosal por obtener un paseo natural, ideal para descansar después del intenso circuito
En la Batalla Colosal, quien sea el victorioso obtendrá un paseo de ensueño, una gran oportunidad para que los atletas de Exatlón México se relajen
Los ganadores de la Batalla Colosal van a obtener un paseo a una zona natural para hacer paddle board en manglares cristalinos de Santo Domingo. Todos harán lo posible por ganar el gran pasero y disfrutar de una increíble tarde. Descubre todo lo que pasó en Exatlón México.