Exatlón México | Programa Completo del martes 15 de septiembre del 2026 | Batalla Colosal con un premio que todos quieren

¿Te lo perdiste por la fiesta? Tranquilo, revive todo lo que pasó en Exatlón México del 15 de septiembre del 2026. Por un lado se realizó la competencia por la medalla individual varonil, todas han sido ganadas por el Equipo Azul, por lo que el Equipo Rojo hará todo lo posible por obtener la suya; la primera de la temporada. Además, no te pierdas la Batalla Colosal, con un premio que todos quieren disfrutar. Descubre quiénes fueron los ganadores de la jornada