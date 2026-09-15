Exatlón México| El campeón vigente, Alexis Vargas, obtiene su cuarta medalla individual en el reality deportivo
Alexis Vargas en Exatlón México Décima Temporada obtiene su cuarta medalla individual varonil, algo que nadie del Equipo Rojo ha logrado en el reality
Hasta el momento, ya van 6 medallas para el Equipo Azul, de las cuales 3 son de Alexis Vargas, a la lista se le agrega una medalla más. Nadie logra superar al atleta en el importante reality deportivo, el Equipo Rojo sigue sin obtener una sola en Exatlón México.