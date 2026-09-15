Exatlón México | “Humberto no es buena persona": Christian y Tanya hablan sobre Humberto Noriega, un atleta que participó en el reality deportivo
Christian y Tanya hablan abiertamente de Humberto Noriega un antiguo atleta que partició en temporadas pasadas de Exatlón México y fue pareja de Ella Bucio
¡El chisme está fuerte! Tanya mientras habla con Christian, mencionan que Humberto Noriega no es una buena persona, detallando que antes era el popular de la escuela, pero dejando fuertes críticas a su persona. Descubre qué fue lo que se comentó en Exatlón México.