¿Qué pasó con Kenia Lechuga? Así luce actualmente la atleta naval que dejó huella en Exatlón México

Kenia Lechuga se ganó el cariño del público en la primera temporada de Exatlón México con su imponente presencia en los circuitos, su carácter firme y su disciplina. Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá de la televisión, ya que es una de las figuras más destacadas del remo mexicano, miembro de la Secretaría de Marina (Semar) y que continúa representando al país en los escenarios deportivos más importantes del mundo.

¿A qué se dedica actualmente Kenia Lechuga?

Kenia continúa representando a México en la élite del remo internacional. En 2025, se coronó campeona en la Copa del Mundo de Varese, Italia, al obtener su primera medalla de oro en esta competencia. Con un tiempo de 7:34.51 minutos en la prueba de scull peso ligero, alcanzó un logro histórico que confirma su madurez atlética y su capacidad para recuperarse de momentos complicados, como la operación de cadera que enfrentó en 2023.

Actualmente, se encuentra en un campamento de preparación en Shanghái, China, con miras al Campeonato Mundial de Remo 2025, donde buscará repetir el podio que ya conquistó en Belgrado, Serbia. En esa edición, logró la medalla de plata, para convertirse en la primera mexicana en subir al podio mundial en categoría senior de LW1x.

¿Cómo ha evolucionado su carrera desde Exatlón México?

Tras su paso por la televisión, Kenia regresó con más fuerza a su disciplina principal. En 2023 y 2024 sumó preseas importantes: oro en los Juegos Panamericanos de Santiago, plata en el Mundial de Belgrado, y bronce en la Copa del Mundo de Poznan. También fue parte del equipo mexicano en los Juegos Olímpicos de París 2024, eventos constantes que reafirman una carrera que va más allá de formatos y medios.

Lejos de alejarse del deporte tras sus apariciones en televisión, demostró que su talento no es producto de un show, sino de años de entrenamiento, sacrificios personales y pasión por representar a su país.

¿Cómo le fue a Kenia Lechuga en Exatlón México?

Kenia participó en la primera temporada de Exatlón México (2017–2018), como parte del equipo Famosos. Su capacidad física y enfoque competitivo la llevaron a colocarse como la tercera mejor mujer de la temporada. Aunque no llegó a la final, su paso fue recordado por el temple con el que enfrentó los circuitos y por ganarse el respeto del público.

Su paso por Exatlón le permitió mostrarse ante una audiencia más amplia, como una plataforma más en una carrera marcada por el alto rendimiento y el orgullo de portar el uniforme tricolor... y el de la Secretaría de Marina, institución a la que pertenece como Teniente de Corbeta.