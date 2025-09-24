Ernesto Cázares vuelve a Exatlón México 9: así lucía cuando ganó la primera temporada y se volvió leyenda

El regreso de una figura histórica sacude nuevamente las playas de Exatlón México. Ernesto Cázares, el primer campeón del reality deportivo, está de vuelta para una nueva aventura en la novena temporada. Su historia comenzó como la del joven intrépido que sorprendió a todos con su velocidad y técnica. Hoy, más maduro, padre de familia y referente del parkour, vuelve a donde todo empezó.

¿Cómo era Ernesto Cázares cuando ganó Exatlón México por primera vez?

En 2018, con apenas 18 años, Ernesto se convirtió en el primer atleta en levantar el trofeo de Exatlón México. Apodado como el “Niño Maravilla”, su victoria marcó un hito en el programa y lo catapultó al reconocimiento nacional. Con una camiseta blanca sin mangas, una bandana negra y una gran sonrisa, el veracruzano se alzó con el título en una noche que quedó para la historia.

Su apariencia juvenil contrastaba con la fortaleza mental y física que demostró en cada circuito. Aunque era uno de los más jóvenes del elenco, su destreza —producto de años de práctica en parkour con los Sky Brothers MX— lo convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas por los fans.

¿Qué ha hecho Ernesto Cázares tras su paso por Exatlón México?

Después de su triunfo en la primera temporada, Ernesto volvió en varias ediciones especiales como Exatlón All Star y Exatlón CUP 2025. También desarrolló una sólida carrera en redes sociales, donde comparte sus entrenamientos extremos, desafíos de freerunning y momentos familiares. Tiene más de un millón de seguidores que siguen de cerca cada etapa de su vida.

Hoy, a sus 26 años, es padre de un niño llamado Luciano y mantiene una relación estable con María Robles Velasco. Sin embargo, su espíritu competitivo y su conexión con el reality lo han traído de regreso a las playas que lo vieron crecer como atleta.

Su retorno a Exatlón México en esta novena temporada despierta nostalgia y emoción. Verlo competir nuevamente es una oportunidad para revivir una etapa que marcó a toda una generación de seguidores del programa. Con nuevas metas, mayor experiencia y la misma garra de siempre, Ernesto Cázares vuelve a demostrar por qué es y seguirá siendo una leyenda del circuito.