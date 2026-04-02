Estas son las manicuras más buscadas en Google y que quedan bien en todas las uñas

La manicura no para de sorprendernos constantemente por lo que cada vez vemos más diseños a disposición. Google ha sido muy consultado sobre las tendencias en esta área y en lo que va del año pues ya hay 3 estilos que son muy buscados.

El minimalismo está en auge por lo que las tendencias de la manicura están relacionadas con este estilo. Los diseños más populares quedan bien en uñas cortas y largas por lo que puedes usarlo sin problema.

¿Cuáles son las manicuras más buscadas?

'Earth nails': las uñas inspiradas en la naturaleza

Aquí nos encontramos con un color inspirado en la naturaleza. Es uno de los tonos que más se utilizan e implica una gama cromática que incluye desde los tonos marrones tierra, hasta los verdes. Aquí se incluyen los colores que se inspiran en el atardecer como los rositas y naranjas suaves.

En cuanto a los marrones nos encontramos con el favorito que es el tono “te chai”, en el cual se mezclan colores café cremosos con tonos 'nude' y 'mocha mousse'. Lo lucimos en colores compactos, en formato manicura francesa o con siluetas tipo manicura mármol o difuminada.

Manicura magnética: uñas ojo de gato

La segunda manicura más popular, es el efecto ojo de gato que viene siendo tendencia hace mucho tiempo. Este estilo brinda un acabado profundo imitando el brillo de las piedras preciosas o de los ojos felinos bajo la luz, sigue enamorando a mujeres de todas las edades.

Para poder lograr este efecto es que se utiliza un esmalte magnético y con un imán especial se puede crear una línea de brillo en el centro de la uña que cambia según el ángulo de la luz. Además, la línea de brillo puede ir siendo adaptando de acuerdo a tus gustos.

Uñas 'cloud dancer' con efecto cremoso

Por último, tenemos esta manicura que tiene el color del año. Es un blanco roto muy versátil, por lo que combina a la perfección con cualquier otro color, pero que es ideal también para llevarlo solo dejando unas manos limpias y muy elegantes.

Es un color que ayuda a la verdadera relajación y la concentración, permitiendo que la mente divague y la creatividad respire, abriendo espacio a la innovación.