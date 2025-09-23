De Exatlón México al Universo Marvel: así luce Heliud Pulido como superhéroe de cómic

Heliud Pulido ha cruzado los límites de las pistas de Exatlón México para entrar en un universo completamente distinto. Su imagen fue fusionada con el icónico traje de Black Panther, tal como el apodo que se ganó durante su paso por la competencia. La transformación, creada con inteligencia artificial, combina dos mundos que parecían lejanos, pero que, al unirse, resaltan el poder físico, la estrategia y el liderazgo que ambos comparten.

¿Cómo se ve Heliud Pulido como Black Panther?

La inteligencia artificial permitió imaginar cómo luciría Heliud Pulido con el traje del superhéroe de Marvel. El resultado deja a los fans con la boca abierta. El atleta aparece con el diseño clásico del personaje de Wakanda, donde destacan detalles morados sobre el fondo negro, el estilo texturizado del traje y una expresión que proyecta seguridad y fuerza. La imagen sorprende tanto por su realismo como por cómo refleja la personalidad competitiva del llamado “Black Panther mexicano” de Exatlón México.

El escenario no podría ser mejor al mostrar una cancha de futbol en plena luz del día, el contexto perfecto para subrayar la conexión entre el deporte real y la fantasía heroica. Las comparaciones son inevitables, ya que muchos consideran que Pulido representa, dentro del show, lo más cercano a un superhéroe moderno.

Imágenes creadas por Gemini Heliud Pulido como Black Panther versión realista y versión cómic

¿Cómo ha sido el paso de Heliud Pulido en Exatlón México?

Originario de Tuxpan, Veracruz, Heliud Pulido es uno de los atletas más destacados de la historia de Exatlón México. Su disciplina es el canotaje, pero ha sabido demostrar que su fuerza, resistencia y mentalidad lo convierten en un competidor temible en cualquier circuito. Su primera aparición en la tercera temporada lo llevó al campeonato, con lo que aseguró su lugar entre los grandes del reality.

Desde entonces, ha regresado en varias temporadas, incluso en las ediciones All Star. En todas ellas ha llegado a las etapas finales, ya sea al alcanzar semifinales o podios, lo que confirma su constancia y entrega. Siempre del lado del Equipo Rojo, ha sido pieza clave en cada edición, tanto por su rendimiento como por su liderazgo.

Su trayectoria ha convertido a Heliud Pulido en un símbolo dentro del programa, y ahora, con esta versión heroica generada por inteligencia artificial, su figura trasciende el deporte para instalarse en el imaginario de los fans de Marvel y de Exatlón México por igual.