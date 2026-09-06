Exatlón México 2026 EN VIVO, ver GRATIS y en línea la eliminación de HOY domingo 06 de septiembre, online y en directo del reality de Azteca UNO
¡La batalla apenas empieza! No te pierdas el Domingo de Eliminación de hoy 6 de septiembre del 2026 en Exatlón México, alguien se irá del reality deportivo
Hoy, domingo 6 de septiembre hay Duelo de Eliminación, un momento decisivo para todos los hombres, ya que están en riesgo de ser eliminados de Exatlón México, por lo que deberán hacer todo lo posible por evitar llegar al temible circuito, un movimiento en falso los puede llevar a la eliminación. Para que no te pierdas ningún minuto, te detallaremos el minuto a minuto del reality deportivo de hoy.
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¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?
Equipo Rojo
- Pablo Franco
- Aristeo Cázares
- Montse Mejía
- Jerry Lizarraga
- Zudikey Rodríeguez
- Pato Araujo
- Ella Bucio
- Heliud Pulido
- Paulette Gallardo
- Karol Rojas (llega como refuerzo ante la eliminación de Anaid Torres)
Equipo Azul
- Fernando Vallejo
- Natasha Septién
- David Juárez
- Erick Segura
- María Sazu
- Andrea Medina
- Adrián Leo
- Katia Gallegos
- Alexis Vargas
- Doris del Moral