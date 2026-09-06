Exatlón México 2026 EN VIVO, ver GRATIS y en línea la eliminación de HOY domingo 06 de septiembre, online y en directo del reality de Azteca UNO

Hoy, domingo 6 de septiembre hay Duelo de Eliminación, un momento decisivo para todos los hombres, ya que están en riesgo de ser eliminados de Exatlón México, por lo que deberán hacer todo lo posible por evitar llegar al temible circuito, un movimiento en falso los puede llevar a la eliminación. Para que no te pierdas ningún minuto, te detallaremos el minuto a minuto del reality deportivo de hoy.

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¿Quiénes son los participantes de Exatlón México?

Equipo Rojo

Pablo Franco

Aristeo Cázares

Montse Mejía

Jerry Lizarraga

Zudikey Rodríeguez

Pato Araujo

Ella Bucio

Heliud Pulido

Paulette Gallardo

Karol Rojas (llega como refuerzo ante la eliminación de Anaid Torres)

Equipo Azul