Cuál es el peinado que estiliza el rostro y será tendencia este otoño 2026

El otoño está cada vez más cerca, por lo que el mundo de la moda irá cambiando de a poco, y esto lo veremos reflejado en varios aspectos, no sólo en la indumentaria, sino que también con los cortes de cabello que se usarán y los peinados. De acuerdo al tipo de rostro, y del tipo de pelo, es el peinado que se usará durante esta temporada y los estilistas compartieron el mejor peinado que tendrán que llevar las mujeres en esta temporada y que será furor.

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Tal como lo mencionamos, durante este otoño, hay ciertos cambios que se verán reflejados en el mundo de la moda, teniendo en cuenta que las mujeres podrán lucir mucho más jóvenes gracias a diversos estilos, no sólo en los cortes de cabello, sino más bien en la elección de un buen peinado, y es que gracias a uno de ellos es que podrán quitarse años de encima, como así también para rejuvenecer el rostro.

Si estás buscando un buen peinado para lucir en este otoño, tienes que saber que hay uno que será tendencia en esta temporada y que tendrá la particularidad de rejuvenecer el rostro, quitar años de encima y que llevarán las mujeres mayores de 40 años. Además, debemos decir que es uno de los looks más clásicos que se adapta a todo tipo de estilos.

Cuál es el peinado que estiliza el rostro y será furor en otoño

El peinado que podrás usar en este otoño y que te permitirá rejuvenecer el rostro es el flequillo francésy que se caracteriza por ser un moño que es icónico, atemporal, se reinventa y adapta a todo tipo de cabellos. Además, podrás dejar algunos mechones sueltos, con textura natural y un moño ligeramente despeinado en caso que busques un look más formal.

A quién favorece este peinado

Otra de las características que tiene este peinado es que favorece a todo el mundo, principalmente estilizará mucho el cuello y la cara, y solamente hay que adaptar la altura y el volumen del moño a las facciones. Además, la clave está en adaptar el peinado a cada persona. Peor, podrás optar por un flequillo lateral a la altura de las cejas con un flequillo bajo y ladeado.