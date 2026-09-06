Qué hacer si tu hijo adolescente te contesta mal, según la psicología

Para todos aquellos padres que tienen hijos adolescentes, seguramente sepan que suele ser algo difícil la crianza, teniendo en cuenta que están en una edad donde pueden llegar a rebelarse, a no acatar órdenes y hacer lo que les plazca. A su vez, suele haber discusiones debido a que pueden llegar a responderles en forma agresiva a sus padres y que puede derivar en un conflicto. Ante esta situación habitual es que la psicología se encargó de analizar y de explicar lo que podrás hacer si te contesta mal.

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De acuerdo a lo que explicaron algunos especialistas, la crianza de los adolescentes en esa edad es algo bastante complejo, teniendo en cuenta que empiezan a experimentar algunos cambios neurológicos y emocionales; lo que generan tensiones en la convivencia familiar y comenzarán a tener algunas actitudes que son propias de la edad y que puede derivar en discusiones con los padres o con otros integrantes de la familia.

Por otro lado, algo que se vuelve muy frecuente en los adolescentes son las malas contestaciones y que no sólo es hacia sus padres sino también a otros adultos e incluso con sus pares, lo que enciende la alarma e invita a preguntarnos qué estamos haciendo mal. Es por eso que la psicología intentó explicar el motivo de este comportamiento y qué debemos hacer nosotros.

Qué hacer si tu hijo adolescente te responde mal, según la psicología

De acuerdo a lo que explicó la psicología ante el hecho que un adolescente conteste mal es que cuando está alterado y tiene discusiones es porque se está frustrando y su cerebro está dominado por esa emoción; siente que algo no es justo, que el mundo se derrumba por completo y que lo que le está sucediendo lo está desbordando; por lo que no está dispuesto a escuchar ni aprender.

Qué otros consejos dieron los expertos

Para poder hacerle frente a este comportamiento de los adolescentes¸ que aconseja la psicología es que evites replicar la agresividad y en caso de que te responda de mala forma, lo peor que puedes hacer es responderle de la misma manera. La propuesta está en ordenar los tiempos, como bajar el nivel emocional y luego transmitir la enseñanza.