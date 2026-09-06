Guía básica para saber si debes cambiar a tu planta de maceta

Las plantas son fundamentales en el jardín porque lo embellecen con sus hojas, con sus flores, con sus colores y durante el verano, es común verlas totalmente crecidas para aprovechar al máximo sus propiedades. Si bien están aquellas especies que se siembran directamente en la tierra, hay otras que desde un comienzo deben estar en la maceta para luego ser trasplantadas, por lo que los jardineros expertos compartieron una guía básica para que sepas si es momento de cambiar la planta de lugar.

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Hay plantas que permanecerán durante toda su vida en la maceta, ya que se adaptan fácilmente a estos lugares, pero hay otras, que en un momento determinado, tienen que cambiarse porque puede estimular el crecimiento de la misma y evitar que las raíces queden demasiado apretadas. Pero, no es necesario que se tengan que sembrar en el jardín, sino que puede ser en una maceta más grande para seguir disfrutando de la belleza.

Llega un momento en que la maceta ya va quedando pequeña y esto puede ocasionar algunos problemas en la planta, como el hecho que no pueda crecer de manera óptima y sus raíces queden apretadas y durante la etapa de floración no lo haga. Por esto, es que los jardineros compartieron una serie de consejos para que puedas cambiar la planta de la maceta a través de una guía muy práctica.

Guía para saber si debes cambiar la planta de la maceta

Una de las señales más comunes que nos indica que debemos cambiar la maceta de la planta es que aparece en la parte inferior y es que si las raíces comienzan a salir por los agujeros del drenaje, lo más probable es que necesite de una maceta más grande y está buscando nuevos lugares para crecer. Además, también la clave está en el agua y es que si al regar el líquido atraviesa rápidamente el sustrato y sale de inmediato por agujeros inferiores, es una señal de que están ocupando gran parte de las macetas.

Otras señales para cambiar la maceta

Por otro lado, cuando el agua tarda demasiado en penetrar es porque la tierra está muy compactada alrededor de las raíces; o el crecimiento detenido de la planta y si está sin cambios, es porque está necesitando de mayor espacio. Por eso, es que cuando estas señales se presentan juntas, es ideal usar un recipiente que sea más grande y no hará falta elegir una maceta sino aumentar el diámetro.