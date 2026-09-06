5 ideas para reutilizar el agua del aire acondicionado y no desperdiciar

Durante este verano, uno de los electrodomésticos más utilizados en la mayoría de los hogares es el aire acondicionado, el cual era fundamental para poder tener todos los ambientes frescos, libre de las altas temperaturas y refrescar así los ambientes. Una de las características de este dispositivo es que a medida que está encendido va liberando agua y que puede caer en otro sitio. Pero, los especialistas compartieron cuáles son las cinco ideas para que reutilices esta agua para el hogar y sin gastar de más.

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Es normal que durante el verano, el aire acondicionado esté encendido durante varias horas, ya que el principal objetivo es que mantenga todos los ambientes del hogar en óptimas condiciones. Sin embargo, esto trae aparejado algunos puntos en contra, como el hecho de gastar demasiado dinero con la tarifa de la electricidad o de no saber qué hacer con el agua que este electrodoméstico genera y que muchos se preguntan si se puede usar.

¿Para qué no hay que usar el agua del aire acondicionado?

En primer lugar, hay que destacar que el agua del aire acondicionado puede reutilizarse, pese a los que dicen algunos especialistas y que podremos emplearla para varios usos durante el hogar. Pero, es fundamental saber que el agua del aire acondicionado no es potable por lo que no se recomienda beberla, ya que puede contener bacterias, hongos o polvo y no se debe emplear para la higiene personal. Pero, te dejaremos cinco ideas para que la vuelvas a utilizar.

5 ideas para reutilziar el agua del aire acondicionado

Limpiar la casa: podrás emplearla para fregar suelos, limpiar ventanas, o el mobiliario exterior. Será clave para retirar el polvo y la suciedad de superficies lavables; y lo que recomiendan es colocarla en recipientes y limpios

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