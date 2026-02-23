¿Quién gana la ventaja hoy 23 de febrero 2026 en Exatlón México? Rojos vs Azules

Exatlón México está en su punto más intenso, por lo que este 23 de febrero del 2026, La Batalla por La Ventaja sin duda marcará la diferencia dentro de toda la novena temporada. Por ello, la pregunta que ronda en todos los fans del reality deportivo número uno en México es la misma: Rojos o Azules: ¿Quién se llevará la anhelada ventaja de la semana 22?

Ahora lee: Exatlón México: Batalla por La Supervivencia: Programa del 20 de febrero del 2026

La competencia está en su punto más intenso. Este 23 de febrero de 2026, Exatlón México presenta un nuevo encuentro por una ventaja clave que podría marcar diferencia en los próximos días. Rojos y Azules saben que no se trata solo de sumar un triunfo más, sino de obtener un beneficio estratégico que puede inclinar la balanza.

¿Por qué es tan importante la ventaja de la semana 22?

A estas alturas de la temporada, cada detalle cuenta, cada victoria pesa más y por supuesto, la ventaja puede representar un cambio enorme dentro de la dinámica de toda la semana y la temporada, lo que podría a su vez inclinar el tablero hacia una de las escuadras.

Con la llegada de la ventaja de esta noche, ambos equipos tendrán que dar gala de esfuerzo deportivo y mental, pues mientras unos buscan crecer el arsenal de posibilidades, el otro sabe que no se puede permitir seguir perdiendo estos duelos.

Rojos vs. Azules: Una rivalidad que no baja la intensidad

A lo largo de la temporada, Rojos y Azules han demostrado coraje y los fanáticos de la novena temporada esperan que esta noche no sea la excepción.

Claves para ganar La Batalla por la Ventaja: Los atletas de Exatlón México saben que para llevarse el triunfo este 23 de febrero, deberán contar con calma y concentración a la hora de tirar, controlar las emociones ante el rival y no caer en provocaciones y, sobre todo, comprender que esta temporada no se trata de velocidad, sino de fuerza mental.

¿Quién se perfila como favorito hoy?

Aunque ambas escuadras llegan con grandes motivaciones para luchar por la venta de esta noche, el resultado dependerá del control de las emociones, pues mientras los Azules buscarán reencontrarse tras la reciente salida de Alejandro, los Rojos en euforia por la victoria, podrían no llegar concentrados a la contienda.

Lo único cierto es que La Batalla por La Ventaja de hoy 23 de febrero promete emociones, al límite, grandes momentos deportivos y sobre todo una espectacular entrega por parte de los atletas de alto rendimiento que se juegan el todo por el todo para llegar a la gran final.

Para los seguidores de la novena temporada, la pregunta sigue abierta: ¿Rojos o Azules? Descúbrelo esta noche por Azteca Uno en punto de las 8:30 pm hora del centro.