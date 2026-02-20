inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | Focos rojos en la competencia: Estrés, lágrimas y eliminación inminente

El avance de Exatlón México muestra un momento crítico: Doris no contiene las lágrimas, Koke habla de focos rojos y se confirma que un atleta deberá despedirse.

Exatlón México

El próximo episodio de Exatlón México promete alta tensión. Doris rompe en llanto al hablar del estrés y la distancia de su familia. Koke advierte que son focos rojos dentro de la competencia. Finalmente, Rosique confirma que un compañero tendrá que despedirse, elevando la incertidumbre rumbo al duelo decisivo.

