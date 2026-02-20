Exatlón México | Programa Completo | Semana 21 al límite: Ventaja, presión mental y duelo de continuidad

La semana 21 de Exatlón México combinó emociones y tensión. Hubo reflexiones sobre la presión mental, un premio especial que desató competencia y celebración Azul en La Villa 360. Mientras tanto, la derrota dejó frustración en La Barraca Metálica. El episodio cerró con un duelo clave: mujeres Rojas en peligro y hombres Azules en riesgo.