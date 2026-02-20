Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Compite, no sobrevivas”: duelo de continuidad sacude a todos
La semana 21 de Exatlón México arranca con máxima tensión: Mujeres Rojas en peligro y hombres Azules en riesgo en un duelo donde cada punto puede cambiarlo todo.
“Compite, no sobrevivas y juega con intención”, fue el mensaje de Rosique esta noche en Exatlón México. Las mujeres Rojas están en peligro y los hombres Azules en riesgo. Ocho puntos marcan la diferencia entre las escuadras, y una de ellas deberá poner en juego la continuidad de uno de los suyos.