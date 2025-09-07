¿Dónde está Ana Lago actualmente y a qué se dedica la exgimnasta que participó en Exatlón México?

Desde su debut en el popular reality show Exatlón México, la gimnasta Ana Lago se ganó un lugar especial en el corazón del público. Con su talento y su notable disciplina, se convirtió en una de las competidoras más destacadas, al demostrar su fortaleza física y mental en cada uno de los desafíos. Para muchos, Ana es considerada una de las figuras más queridas de la primera temporada.

Hoy, la exatleta sigue activa tanto en el deporte como en la vida pública. Aunque se mantiene fuera de los reflectores televisivos, su carrera continúa ligada al desarrollo de nuevos talentos y al impulso de la gimnasia artística en México.

¿En qué temporada de Exatlón participó Ana Lago?

Ana Lago fue una de las atletas fundadoras del programa Exatlón México, en el cual formó parte del equipo Famosos en la primera temporada emitida entre 2017 y 2018. Su disciplina, experiencia competitiva y carisma la llevaron rápidamente a convertirse en una de las favoritas del público. A lo largo de la temporada, compartió equipo y competencia con otros deportistas de alto rendimiento como Daniel Corral, también gimnasta, con quien logró el cuarto lugar en equipo. Llegó hasta la gran final femenina, donde obtuvo el tercer lugar, detrás de Macky González.

Aunque no se llevó el primer lugar, su participación la convirtió en un ícono de la marca y en una de las atletas más recordadas de la historia del reality.

¿Cuántas medallas tiene Ana Lago como gimnasta?

Antes de convertirse en figura del reality deportivo, Ana Lago ya era un nombre respetado en la gimnasia artística mexicana. Representó a México en diversas competencias internacionales, en las que logró una destacada cosecha de medallas.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010 ganó una medalla de oro por equipos y una de plata en la modalidad de piso. En Veracruz 2014 repitió la hazaña por equipos con otro oro, además de conseguir plata en viga de equilibrio.

Su momento más destacado llegó en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, donde obtuvo la medalla de oro en la competencia de piso, para convertirse en la primera mexicana en lograrlo en esa disciplina. También sumó una medalla de bronce por equipos femenil.

¿Qué hace actualmente Ana Lago?

Actualmente, Ana Lago es directora de Gimnasia Artística en la Unidad Deportiva CEDEREG, ubicada en Guadalupe, Nuevo León. Desde ese cargo, lidera un renovado centro de entrenamiento que recibió inversión en equipo de alto nivel para fortalecer la preparación de nuevas atletas y mejorar el bienestar de la comunidad con programas incluyentes.

Gracias a su experiencia y prestigio, las inscripciones en este centro se incrementaron, respaldadas por la confianza de la comunidad en el nuevo proyecto que incluye actividades para todos y en todos los niveles.

Además de su rol como entrenadora y figura pública, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte momentos personales, entrenamientos y proyectos profesionales.

Breve biografía de Ana Lago

Ana Estefanía Lago Serna nació el 25 de septiembre de 1995 en Monterrey, Nuevo León. Desde joven se destacó como una promesa en la gimnasia artística, disciplina en la que cosechó triunfos internacionales para México. Tras consolidarse como medallista panamericana y centroamericana, dio un giro a su carrera al ingresar al mundo del entretenimiento deportivo con Exatlón México. Más adelante participó también en otros formatos televisivos como Los 50, emitido por Telemundo.

Además de su carrera deportiva, su vida personal ha captado atención en redes sociales, especialmente tras rumores sobre una posible relación con el atleta Pascal Nadaud. Sin embargo, Ana se ha mantenido enfocada en su papel como formadora de nuevas generaciones y en su vida profesional en el ámbito deportivo.