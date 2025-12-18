Fue jugadora de la Liga MX Femenil y pareja de un mítico jugador de Chivas, pero ahora es referente de Exatlón México . La atleta de la que hablamos es Daniela Reza; la exfutbolista ingresó por primera vez a las playas del reality show en la quinta temporada junto con Jair Cervantes, quien hoy es el nuevo refuerzo de la novena campaña del programa.

¿Con qué jugador mítico de Chivas anduvo Daniela Reza?

Hace un par de años, Daniela Reza tuvo una relación con el Nene Beltrán, jugador de Chivas, sin embargo, al parecer esta historia de amor no terminó de la mejor manera, de hecho, fue en su cuenta oficial de Instagram, donde la exjugadora fue cuestionada si volvería a tener un noviazgo con un jugador, pero, la respuesta contundente de la atleta Roja fue un rotundo “NO”.

De momento no se sabe cuánto tiempo duraron Reza y el Nene Beltrán, sin embargo, en el Instagram de la referente de Exatlón México , se vio que subió varios videos donde estaba en un estadio apoyando al jugador del Rebaño Sagrado, incluso subió una foto donde presumió un ramo de flores de rosas rojas bastante grande, sin embargo, tampoco se sabe por qué terminaron tiempo después.

¿Quién es Daniela Reza, la referente de Exatlón México?

Daniel Reza Matamoros nació el 9 de abril del 2000 en Nuevo México, Estados Unidos. Desde el 2019 pudo defender la playera del Futbol Club Juárez Femenil en la Liga MX de Primera División Femenil de México, donde tenía la posición de mediocampista. La referente de Exatlón México inició su carrera como futbolista profesional desde los 7 años, y de acuerdo con lo que ha dado a conocer la misma atleta Roja, en esa edad se enfrentó a varios equipos masculinos, lo cual le sirvió para que desarrollara mejor técnica en el campo.

Las Bravas de Juárez pudieron ascender a la primera división, y fue convocada por el primer equipo para después forjar una exitosa carrera en la Liga MX Femenil. Además de su excelente carrera, Reza Matamoros se ha enfocado en el mundo del fitness, y en Exatlón México, cuando ingresó a la quinta temporada.

