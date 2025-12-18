Así va la pelea por la custodia de la hija de Marianne Gonzaga

Polémica tras polémica se ha generado mucho caos alrededor de un caso que tomó tintes de horror. Hace unas semanas se reportaba la casi muerte de la influencer, Valentina Gilabert. Quien le provocó dicha situación fue Marianne Gonzaga, acuchillándola y dejándola en terapia intensiva. Y ahora, el padre de la hija de la recién salida de reclusión, indica que también fue atacado por la madre de su hija. Así va la pelea por la custodia de la pequeña Emma.

¿Cuáles son las acusaciones de José Said contra Marianne Gonzaga?

Básicamente, el padre de Emma, indicó que Marianne es una enferma mental. En las acusaciones recién hechas para Ventaneando, José Said Becerril arremetió de manera feroz contra la ex reclusa. Según lo dicho por este joven, Gonzaga no es apta para cuidar a la pequeña, razón por la que él y sus papás están peleando por quedarse con la custodia de la niña.

“Yo pasé por violencia psicológica, manipulaciones, violencia física, golpes, amenazas con cuchillos e intento de apuñalamiento hacia mí. Tenía miedo, yo sabía los alcances de Marianne, no sabía si era capaz de hacerle algo a Emma con tal de afectarme a mí”.

Las anteriores palabras sirven de testimonio para arremeter contra la madre de su hija, que ha apelado a estar en mejores condiciones tras su salida de un lugar especial para menores. Y es que la joven no fue enjuiciada, pues llevó el proceso como menor de edad. Ahora, hay una lucha mediática por quedarse la custodia de la niña que tuvieron en conjunto.

¿Quién se quedará con la custodia de la hija de Marianne Gonzaga?

Aunque de las más recientes palabras no hay reacción todavía, en semanas pasadas se ha vivido un duelo directo vía redes sociales. Y es que Marianne indica que le están quitando el derecho a estar de tiempo completo con su hija, pese a que los estudios más recientemente concretados indican que no hay problema con su salud mental.

Y es que justamente ahí está el conflicto, la familia de Said ha sostenido que ella ha sido violenta y manipuladora... inclusive maltratando a la niña. En anteriores charlas con los medios, José Becerril indicó que Marianne fumaba y bebía alcohol en el embarazo. Por ello, se espera que sigan los conflictos, pues ambos padres quieren quedarse con la niña.