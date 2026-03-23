Exatlón México: Doris del Moral es la eliminada de hoy domingo 22 de marzo de 2026 y los Azules culpan a esta participante celeste

Doris del Moral salió eliminada hoy domingo 22 de marzo de 2026 en la semana 25 de la novena temporada de Exatlón México. Bulldozer fue al Duelo de Eliminación a lado de Valery Carranza y Katia Gallegos, sin embargo, esta salida no tuvo que ser y de acuerdo con los Azules, la culpable habría sido TouchDown Val, quien para varios su amistad con los Rojos ha perjudicado en su rendimiento.

Te puede interesar: ¿Heliud pulido y Sofía arroyo de Exatlón México son novios? La verdad tras el rumor que sacude redes sociales

¿Valery Carranza la culpable de la eliminación de Doris del Moral?

El programa de hoy domingo 22 de marzo de 2026 inició con los Azules llegando a la Barraca tras perder la primera Batalla por la Supervivencia, la cual ya colocaba a una de las mujeres en el Duelo de Eliminación, sin embargo, quien tomó la palabra fue Doris del Moral, quien empezó a decirles buenos deseos a todos sus compañeros, sin embargo, cuando llegó con Valery, ahí se le fue con todo.

Bulldozer le dijo a su compañera que no era posible que Karol Rojas la eligiera como punto seguro y le dijo que ella no era un flan; ya que tiene varias temporadas en Exatlón México, y sobre todo, en los Duelos de Eliminación demuestra su poderío, sin embargo, Doris del Moral dijo ante cámaras que, si Valery Carranza fuera como cuando compite en la pugna máxima, los Azules estarían por encima de los Rojos.

De hecho, no es la primera vez que Carranza demuestra que es amiga de los Rojos, hace un par de semanas atrás cuando los se dio el Duelo de los Enigmas, la leyenda Azul festejó con los escarlatas, y esto enojó mucho a sus compañeros, quienes aseguran que, una de las estrategias de los rivales es meterse a la cabeza de sus adversarios y así desconcentrarse; además que, fuera del reality deportivo, la jugadora de futbol bandera sí tiene una fuerte amistad con varios participantes de los enemigos de su equipo.