Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Doris del Moral asegura que, Valery Carranza es un flan por esta razón

Los Rojos llegan hoy domingo 22 de marzo de 2026 muy confiados por haber ganado la primera Batalla por la Supervivencia; pero, los que están preocupados son los Azules y quien se le fue con todo a Valery Carranza es Doris del Moral, quien la aseguró que no puede ser un flan en Exatlón México.

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