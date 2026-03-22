Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1 | Doris del Moral asegura que, Valery Carranza es un flan por esta razón
La semana 25 de la novena temporada de Exatlón México terminará hoy domingo 22 de marzo, y quienes están preocupados son los Azules
Los Rojos llegan hoy domingo 22 de marzo de 2026 muy confiados por haber ganado la primera Batalla por la Supervivencia; pero, los que están preocupados son los Azules y quien se le fue con todo a Valery Carranza es Doris del Moral, quien la aseguró que no puede ser un flan en Exatlón México.
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