Exatlón México | “Debes deudas por su campeonato": Pato Araujo se burla de todos con risas burlonas; pero Adrián Leo le contesta
El pleito entre Pato Araujo y Adrián Leo se pelean en Exatlón México, dejando fuertes comentarios entre ellos; todo empezó con risas burlonas en el Equipo Rojo
Pato Araujo en las tarimas comienza a imitar las risas burlonas del Equipo Azul, sacando de quicio a todos, pero Adrián Leo no se queda callado al asegurar que debía dinero por sus campeonatos, ante tal comentario Pato llama al atleta “Pelos de escoba” frente a todos en Exatlón México.