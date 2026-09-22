El Otro Lado de los Realities analiza: ¿Pato se excede con sus compañeros dentro de la décima temporada de Exatlón México?
Los festejos y la forma de dirigirse a los compañeros abren el debate en Exatlón México.
En El Otro Lado de los Realities, el debate se centra en la manera de celebrar dentro de Exatlón México y en la forma en que Pato se dirige a sus compañeros. Diana Laura Núñez comparte su opinión sobre estas actitudes, mientras se reflexiona si estas expresiones de “festejo” forman parte de la competencia o generan tensión entre los atletas.